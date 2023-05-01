عاجل- السيسى: التاريخ سجل بحروف من نور دور عمال مصر المشهود

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مردفا: "كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير ومصر فى تقدم وازدهار".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن التاريخ سجل بحروف من نور دور عمال مصر المشهود فى بناء الوطن الأمين على مر الزمان.

ولفت إلى تقديس الحضارة المصرية الخالدة للعمل والعمال، ومواصلة المصريين العمل بهذا النهج.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر احتفال عيد العمال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذه المناسبة بشركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

وكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين، وقدامى العاملين بوزارة القوى العاملة.

وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.