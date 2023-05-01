الرئيس السيسي يوجه بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 12:30 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال، وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية.

وتابع الرئيس في كلمته باحتفالية عيد العمال بمحافظة الشرقية: "وبما يضمن بالحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، يجب تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية، وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة القوى العاملة، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهارتهن وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل".