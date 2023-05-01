تقدموا بأوراقكم.. «التعليم» توجه رسالة للطلاب المصريين العادئدين من السودان

جدة - نرمين السيد - وينقسم طلاب البعثة المصرية العائدون من السودان إلى فئات: طلاب النقل والشهادة الإعدادية، طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلومات الفنية، ولكل منهم إجراء يضمن مصلحته فى استكمال الدراسة داخل المدارس المصرية.

أولا: طلاب الثانوية العامة

وأصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات فى شأن فى شأن طلاب الثانوية العامة من أبناء البعثة المصرية بالسودان، تضمن عدم ضياع العام الدراسى الحالى 2022/2023 عليهم، وذلك بعد أن وقع قرارا بتأجيل تنظيم امتحانات الثانوية العامة السودانية هذا العام؛ لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك، إثر الاشتباكات المسلحة التى اندلعت بين قوات الجيش السودان وقوات الدعم السريع منتصف أبريل المنقضى.

ووجه الدكتور رضا حجازى، الإدارة العامة للامتحانات، باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، الراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية (الدور الأول) وتسهيل كافة إجراءات تسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم لأداء امتحانات نهاية العام التى تنطلق فى 12 يونيو المقبل.

أما الطلاب الذين لن يستطيعوا التقدم لامتحانات الدور الأول بسبب عدم استعدادهم بشكل كاف لخوض الامتحانات، فوجه الوزير بقبول طلباتهم بتأجيل امتحاناتهم حتى الدور الثانى خلال شهر أغسطس المقبل، مع حصولهم على الدرجات الفعلية لكل مادة، استثناء من قاعدة حصول الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى على النهاية الصغرى للدرجات.

ويتوجب على الطلاب العائدين بتقديم طلبات برغبتهم فى التقدم لامتحانات الثانوية العامة المصرية، إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وقال خالد عبد الحكم، المشرف على الإدارة العامة للامتحانات لـ"دوت الخليج"، إن عدد طلاب البعثة المصرية بالسودان، الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة المصرية، هذا العام يصل إلى 21 طالبا فقط، مؤكدا أنه بعودة أى منهم وتقدمه للوزارة بطلب التقدم لأداء الامتحانات المصرية سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حياله وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

وتتولى وزارة التربية والتعليم المصرية، تنظيم امتحانات الثانوية العامة لأبناء البعثة المصرية فى السودان كل عام، إضافة لبعض الطلاب السودانيين الذين يرغبون فى الحصول على الشهادة الثانوية المصرية، ويدرس هؤلاء الطلاب نفس المناهج المصرية، وتجرى امتحاناتهم عادة فى السودان قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية داخل مصر بنحو شهر، إلا أنه تقرر تأجيلها هذا العام إثر الأحداث الدامية التى تشهدها الخرطوم.

وقبل أسبوع تقريبا، بدأت وزارة الخارجية المصرية، خطة إجلاء المصريين الوافدين إلى السودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، وبلغ عدد الذين وصلوا إلى مصر حتى الآن نحو 6 آلاف و400 مواطن.

ثانيا: الدبلومات الفنية

وبدوره قال الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع التعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم، إن طالب واحد مصرى فقط متقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالسودان (تعليم صناعى)، ضمن الطلاب الذين تقدم لهم البعثة المصرية خدماتها هناك.

وأضاف عبد المقصود لـ"دوت الخليج"، أنه على هذا الطالب فور وصوله للقاهرة التقدم للإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم؛ لاتخاذ إجراءات تسكينه فى لجنة امتحانية وفقا لمحل سكنه، واستخراج رقم جلوس له، سواء بامتحانات الدور الأول التى تنطلق يوم 20 مايو الجارى (الامتحانات العملية)، أو امتحانات الدور الثانى المقررة فى يوليو المقبل.

ثالثا: طلاب النقل والشهادة الإعدادية

ومن ناحيته، قال خالد عبد الحكم، المشرف على الإدارة العامة للامتحانات، إن غالبية هؤلاء الطلاب أنهو امتحاناتهم بالسودان، وحال عودتهم إلى مصر يتخد قرارا بتسكينهم فى الصف الدراسى الأعلى فى مدرستهم المصرية الأساسية التابع لها محل سكنهم.

وطمأن عبد الحكم، من خلال "دوت الخليج" جميع طلاب صفوف النقل من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثانى الثانوى، مؤكدا أن لكل منهم مكان داخل المدارس المصرية، مشيرا إلى أنه فى حالة عودة أى طالب من السودان دون الحصول على بيان نجاح أو استكمال أوراقه، يتم إجراء اختبار تحديد مستوى له للالتحاق بالصف الأعلى، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية.

ومن جهته، وجه شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب العائدون بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها مقر سكن كل منهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن المديريات والإدارات التعليمية لديها جميع الآليات التى تضمن تسكين الطلاب العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.

وأوضح زلطة لـ"دوت الخليج" أن عودة الطلاب المصريين من الخارج ليس أمرا جديدا على وزارة التربية والتعليم، ففى كل عام يعود طلاب من العديد من البلدان إلى مصر بشكل مفاجئ ويتقدمون بطلبات لتسكينهم بالمدارس المصرية، وتسرى نفس الإجراءات المتبعة على الطلاب العائدين من السودان، وكل ما عليهم التوجه للإدارة التعليمية التابع لها محل إقامتهم.