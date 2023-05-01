افتتاح المحلب الآلى بمزرعة الإنتاج الحيوانى بـ«زراعة أسيوط»

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، المحلب الآلى بمزرعة الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بعد تطويره، بحضور بعض رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.





وتفقد الوزير، مبنى المحلب الآلى الذى يقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مبان إدارية ومعملا لتجميع وتعبئة اللبن يدويا، ومساحة لحلب الحيوانات، كما سيتم زراعة الأرض الملحقة بالمزرعة والبالغ مساحتها حوالى 4 أفدنة، وزراعتها بمحاصيل الأعلاف التى تستخدم فى تغذية الحيوان. وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى حرص جامعة أسيوط على تطوير المحلب الآلى بمزرعة الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، وتوفير الإمكانات اللازمة من معدات حديثة ومتطورة لانتاج كميات كبيرة من اللبن، للاستفادة منه فى الحصول على بعض منتجات الألبان، وذلك فى إطار جهود الجامعة للارتقاء وتطوير مختلف منشآتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

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