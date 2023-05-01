التعليم تعلن شرط التحاق الدارسين على نظام السودان بمنظومة مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بإمكان الطلاب الدارسين على نظام التعليم السودانى، الالتحاق بنظام التعليم فى مصر بشرط إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.





جاء هذا، خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الإثنين، عبر تقنية "الفيديو ونفرانس"، مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان؛ لبحث المعوقات التى تواجههم. وأكد الوزير خلال اللقاء، أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كل العقبات أمام الطلاب المصريين العائدين من السودان، مشددا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدا عن أبنائها المغتربين. وأشار إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

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