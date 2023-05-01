مجلس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 03:29 مساءً - مجلس إدارة الهيئة يهنئ العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وعمال مصر بعيد العمال .. ويؤكدون: فخر الوطن وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة

مجلس إدارة الهيئة يوافق على اعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية للموارد البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة والفروع بالمحافظات وفقًا للنماذج المميكنة بالكامل باستخدام تطبيق HITS ابتداءً من شهر يونيو القادم

مجلس إدارة الهيئة يوافق على تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة زيادة حوافز الجدارة والتأمين الشامل في ضوء توجهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المادية للأطقم الطبية

مجلس إدارة الهيئة يوافق على إنشاء وحدة الملائمة وتقييم الدواء .. ورئيس مجلس الإدارة يوجه بوضعها في إطار متواصل مع وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة يضمن العمل سويًا لتحقيق الأهداف المرجوة نحو ضمان الاستخدام المناسب والآمن والفعال للأدوية

مجلس إدارة الهيئة يوافق من حيث المبدأ على إبرام بروتوكول تعاون مع مجموعة أبولو الهندية لإيفاد 500 طبيب سنويًا للتدريب بدولة الهند على مجالات زراعة الأعضاء كأولى نتائج زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة لدولة الهند وتفعيلًا للبيان المشترك الموقع بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات وأهمها "الرعاية الصحية"

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ "41" لتحرير سيناء وعيد العمال.

كما توجه مجلس إدارة الهيئة، بالتهنئة، لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ولعمال مصر في مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة في العمل، مؤكدين أنهم فخر الوطن وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والأمن والاستقرار، وعلى عمال مصر بالخير والرخاء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشهري، رقم (60)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتي تختص بإدارة كل المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكتروني بالكامل، وتشمل عدة مكونات أهمها "بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات"، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "LMS".

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية للموارد البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الفروع بالمحافظات، وفقًا للنماذج المميكنة بالكامل باستخدام تطبيق HITS، ابتداءً من شهر يونيو القادم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، لافتًا إلى أنها تسهم في تحقيق الانضباط بالعمل، والعدالة في التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنها عامل رئيسي لتطوير الأداء الوظيفي بالهيئة تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة زيادة حوافز الجدارة والتأمين الشامل في ضوء توجهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المادية للأطقم الطبية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة الملائمة وتقييم الدواء بالهيئة، وأهداف عمل الوحدة، وكيفية تشكيل اللجان ومهامها، والأدلة العلمية، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية، والممارسة الجيدة في صرف الأدوية، وآلية تثقيف ومتابعة المرضى، والتعاون العلمي والتشغيلي مع هيئة التمريض، حيث وافق المجلس على إنشاء الوحدة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتنسيق عمل وحدة الملائمة وتقييم الدواء مع وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة، ووضعهما في إطار متواصل من العمل؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، والاستخدام المناسب والآمن والفعال للأدوية من خلال برنامج مراقبة وتقييم منتظم ومستمر ومتطور قائم على المعايير، وتقييم أمان الأدوية على المرضى، وتقييم كفائتها.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ، على إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجموعة أبولو الهندية لإيفاد 500 طبيب سنويًا للتدريب بدولة الهند على مجالات زراعة الأعضاء بالمركز الطبي التخصصي لزراعة الأعضاء بمستشفى أبولو دلهي، كأكبر مستشفى على مستوى العالم قامت بعمليات زراعة الأعضاء، وذلك كأولى نتائج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لدولة الهند، للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية(AHCI) 2023، شهر إبريل الماضي، وتفعيلًا للبيان المشترك الموقع بين مصر والهند للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها "الرعاية الصحية".

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (60)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وشارك عبر تقنية الزووم .. الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

كما شارك الاجتماع، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار علي محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.