”القوى العاملة ” تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى في احتفال عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 04:26 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال ، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال اليوم الأثنين، بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عمل عربية ودولية ،وشخصيات عامة ،وقيادات عمالية وقد شمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من: سحر عثمان عبداللطيف حفناوى من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ورمضان مصيلحي عبدالعزيز كبير كتاب بمنطقة القليوبية الأزهرية وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، وشيماء عبدالمنعم محمود ابراهيم من العاملين بشركة قها للأغذية..ومنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى : عادل عبدالرحمن سيد احمد مدير عام على المعاش بوزارة الطيران المدني، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الثانية إلى : منيرة محمد محمود الشيتى من العاملين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية.

كما تم منح وسام العمل من الطبقة الثانية إلى كلاً من : أحمد طلعت عبد الجواد صاجة محاسب ثان بديوان وزارة القوى العاملة، ومحمد محمد عصمت مسعد شملول أخصائى موارد بشرية بالوزارة، وشرين فتحى اسماعيل محمد من العاملين بشركة ايجاس للبترول، فضلاً عن منح وسام العمل من الطبقة الثالثة إلى كلاً من : رشا عبد السلام عباس ابراهيم مشغل خياطة ببنى سويف وصاحبة مشروع خاص، وزينب عبد الله عبد المعطى عبد المجيد من العاملين بشركة اوبشن ترافيل للسياحة، ويوسف السيد ابراهيم منصور، ودرويش مصطفى محمد درويش .

وفيما يلى نبذة عن المكرمين :

سحر عثمان عبد اللطيف،شغلت منصب نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية و سكرتيرة المرأة العاملة و الطفل، و عضو لجنة المرأة بمنظمة العمل الدولية.، وبرز دورها في العمل النقابي .

رمضان مصيلحي عبد العزيز ،شغل منصب أمين صندوق وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً ، ومن المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في العمل .

شيماء عبد المنعم،عملت امين صندوق اللجنة النقابية بشركة قها ، عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية .

عادل عبد الرحمن سيد ،من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني ومن المشهود لهم بالكفاءة والاداء المتميز.

منيرة محمد الشيتي ،من العاملين السابقين بشركة مصر للطيران الخدمات الارضيه والمشهود لها بالعمل الاحترافي.

احمد طلعت عبد الجواد ،من العاملين بدويات عام وزارة القوى العاملة من ذوى القدرات الخاصة، حريص دائماً على الالتزام بمواعيد العمل وعدم القيام باجازاته وتفانيه في انهاء كافة الاعمال الموكلة اليه.

محمد محمد عصمت ،من العاملين بديوان وزارة القوى العاملة من ذوى القدرات الخاصة، و بالرغم من اعاقته لم يقبل باى وضع استثنائى لظروفه وحالته الصحية و قيامه بای اعمال تطلب منه وتعاونه مع زملائه.

شيرين فتحي ،من العاملين بشركة ايجاس للبترول وهي من ذوي القدرات الخاصة، من حفظة القرآن الكريم بالرغم من فقدها بصرها، وتقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برأت وحاصلة على دورات في اللغة والحاسب الآلي.

رشا عبد السلام عباس،متدربة بإحدى مراكز التدريب التابعة للوزارة، الأمر الذي ساعدها في عمل مشروع خاص بها اثبت نجاحه وريادته في مجال التفصيل والخياطة.

زينب عبد الله عبد المعطي ،وهي اول سيدة وهي لديها مؤهل عالي، تقوم بقيادة سيارة مينى باص بشركة سياحية، ومثال على المرأة المصرية المكافحة في العمل .

يوسف السيد منصور ،من العاملين بشركة الشرقية للسكر ، وتميز في الأداء والإنضباط ومثل يحتذى به للعاملين بالقطاع الخاص.

درويش مصطفى ،من العاملين بشركة الشرقية للسكر، مشهود له بالتفاني في العمل والإخلاص والعمل الدؤوب.