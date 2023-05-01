مطار الغردقة يستقبل 173 سائحا ألمانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والترحيب بالركاب وتقديم جميع التسهيلات لإجراءات الوصول. يأتى ذلك استمرارا لنجاح الموسم السياحى بالغردقة، والزيادة الملحوظة لحركة الطيران بمطار الغردقة الدولى. ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعيا من مطارى ميونيخ وهامبورج حتى انتهاء الموسم الصيفى.

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