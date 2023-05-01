جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور حسام عبدالغفار، للعمل مساعدا للوزير لشئون التطوير المؤسسى، إلى جانب عمله بالوزارة متحدثا رسميا، ومشرفا على المركز الإعلامى.





يذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار، حصل على درجة الدكتوراه فى أمراض السمع والاتزان من بكلية طب جامعة القاهرة عام 2000، ودرجة الأستاذية عام 2011 وعمل رئيسا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الفيوم حتى عام 2006 ومديرا عاما لمستشفيات جامعة الفيوم حتى عام 2012 ومستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة الصحة والسكان فى الفترة من 2014 إلى 2015، ومديرا عاما لمستشفيات جامعة حلوان فى الفترة من 2015 حتى 2016 والأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية فى الفترة من 2016 حتى 2019، وأمينا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية منذ عام 2019 حتى 2023، كما كلف بالعمل متحدثا لوزارة الصحة منذ شهر نوفمبر عام 2021 وحتى تاريخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام عبدالغفار مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.