عاجل- مدبولى: الرئيس وجه بإعطاء الأولوية لتأمين عودة المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، وزير النقل، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ووزير مفوض أحمد عيد، نائب مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية، وعدد من مسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية فى السودان الشقيق، فى ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وكذا فى ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التى تربط شعبى مصر والسودان.

وأكد مدبولى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع جهات الدولة كانت تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها، حفاظا على مقدرات هذا البلد الشقيق.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور مختلف جوانب الأزمة الحالية، حيث شرح وزير النقل الجهود التى تقوم بها الوزارة على المعابر الحدودية، للتعامل مع أعداد المواطنين المصريين والسودانيين الذين يمرون من خلال معبرى قسطل وأرقين، بما فى ذلك زيادة أعداد الموظفين على المعابر.

واستعرض وزير الصحة خطة الطوارئ الصحية التى تنفذها الوزارة مع القادمين من السودان، بما فى ذلك إيفاد فرق وتجهيزات طبية على الحدود، وتوفير التطعيمات اللازمة، خاصة شلل الأطفال، وكذا باقى التطعيمات ضد الأوبئة، وزيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشرحت وزيرة التضامن الجهود التى تقوم بها الوزارة لتوفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، وتقديم مساعدات عاجلة لمن يحتاج من المصريين القادمين من السودان، ودعم سبل العيش للوافدين تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى التنسيقات التى تتم مع وزارتى الدفاع والخارجية لتأمين عودة المصريين من السودان، وكذا ما يتم من تنسيقات مع وزارة التعليم العالى لتوفير البدائل التعليمية المناسبة للطلبة المصريين القادمين من السودان.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق فى أزمته الجارية.