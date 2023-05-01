الكشف على 1133 مواطنًا بقرية الحيبة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف إنه تم الكشف على 1133 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها على مدار اليومين الماضيين بقرية الحيبة شرق النيل، بجانب صرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف يوسف - فى بيان اليوم الاثنين - أن القافلة ضمت 7 عيادت بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 8 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وموجات فوق صوتية 48 حالة. كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن حول عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن. وأشاد بالدعم الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم وفريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى.

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