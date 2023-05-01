محمد هانى وحمدى فتحى فى التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 07:27 مساءً - تواجد محمد هانى وحمدى فتحى، لاعبا النادى الأهلى ، فى التشكيل المثالى لمواجهات إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر" صورة للتشكيل المثالى لإياب ربع النهائى وعلق عليه، "الوداد 3، الأهلي 2، الترجى 2،ماميلودي صنداونز 2، الرجاء 1، شبيبة القبائل 1.. تشكيل إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا!".