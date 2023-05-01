توجيهات رئاسية.. أهم ما جاء باجتماع بحث تداعيات أحداث السودان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع جهات الدولة كانت تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها، حفاظا على مقدرات هذا البلد الشقيق.





ولفت مدبولى، إلى أن الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية فى السودان الشقيق، فى ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وكذلك فى ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التى تربط شعبى مصر والسودان. وجه رئيس الوزراء، باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التى تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية فى السودان الشقيق.

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