توريد 23 ألفا و946 طنا من القمح حتى الآن بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، أن إجمالى ما تم توريده من القمح وصل إلى 23 ألفا و946 طنا، قادمة من مختلف المراكز إلى شون وصوامع المحافظة، وذلك عقب توريد 5777،323 طن قمح اليوم الإثنين.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الإثنين - أن ذلك جاء خلال جولة المحافظ التفقدية بشونة دفرة لتخزين القمح، ضمن جولاته الدورية لمتابعة توريد محصول القمح من المزارعين، حيث تفقد المحافظ دخول السيارات وتفريغ حمولاتها، وتخزين القمح طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة والموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وناشدت المحافظة، جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول. يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023، الذى سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد جاءت على النحو التالى "1500 جنيه للأردب زنة 150 كم ودرجة نظافة 23،5 قيراط، و1475جنيها للأردب زنة 150 كجم، ودرجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط؛ وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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