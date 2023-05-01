مائل للحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 08:23 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20 درجة .