البابا تواضروس يزور مستشفى «بيت النعمة» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم الإثنين مستشفى "بيت النعمة" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة تحت مظلة الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية القبطية الأرثوذكسية التى أسسها المتنيح القمص ميخائيل سعد مؤسس خدمة بيت النعمة ومؤسس الكنيسة.





وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع 10 أسرة لخدمة مرضى الطوارئ وافتتح أيضًا عيادتى قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفى وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.

بعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفى المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسى الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولى الأمانة العامة للمستشفيات، ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة فى خدمة المستشفى.

وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية الاستمرار فى تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاور:

التقدير: للذين تعبوا

التجديد: للمنشأة والأجهزة

التطوير: فى الرؤية والأفكار