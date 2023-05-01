- 1/3
- 2/3
- 3/3
وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع 10 أسرة لخدمة مرضى الطوارئ وافتتح أيضًا عيادتى قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفى وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.
بعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفى المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسى الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولى الأمانة العامة للمستشفيات، ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة فى خدمة المستشفى.
وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية الاستمرار فى تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاور:
التقدير: للذين تعبوا
التجديد: للمنشأة والأجهزة
التطوير: فى الرؤية والأفكار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يزور مستشفى «بيت النعمة» بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.