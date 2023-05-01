الحوار الوطني: انطلاق الجلسة الافتتاحية الأربعاء المقبل بمشاركة مختلف القوى السياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 09:29 مساءً - أعلنت إدارة الحوار الوطني عن انطلاق فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وفي سياق آخر، كان ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، كشف أنه منذ الدعوة إلى الحوار الوطني بدأ العمل حول حوار سياسي يركز على أولويات العمل الوطني، وبعد مرور عام ويومين على الدعوة إلى الحوار الوطني، حيث كانت الدعوة يوم 26 أبريل 2022، يستعد الحوار لعقد جلساته.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن أي دعوة إلى حوار وطني قد تأخذ العديد من الأشكال، فقد تشمل الحوار بين أطراف أو عبارة عن جلسات عمل يحضرها العديد من الأشخاص، أو عبارة عن مفاوضات بين أشخاص أو مؤتمرات وتجمعات.