أشرف صبحى يتفقد العروض الفنية والرياضية فى ختام الأولمبياد الحدودية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، رفقه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، وخالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد الزملوك محافظ الوادى الجديد، الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الحدودية.





وشهد الدكتور أشرف صبحى رفقه الحاضرين من الوزراء والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزير فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية فى ألعاب (خماسى كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة 50 م).

وخلال حديثه مع المشاركين بالاوليمبياد، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، وكذلك معرفة شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازاته.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية للأنشطة الرياضية والفنية المقامة على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية، لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ مطروح.