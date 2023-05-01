البابا تواضروس يحاضر فى معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، محاضرته الأولى للعام الدراسى الحالى، وهو العام الدارسى الأول للمعهد، وجاءت المحاضرة بعنوان "نظرية توصيل الكتاب المقدس" ودارت حول الطرق المختلفة لتوصيل كلمة الله للجميع.
وأعرب قداسته، عن سعادته بالطلاب وباشتياقهم إلى دراسة الكتاب المقدس، ووزع عليهم فى نهاية المحاضرة بعض الهدايا التذكارية.
حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية، وقع قداسة البابا ميثاق إنشائه فى حفل اليوبيل الذهبى لتأسيس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تحت رعاية أسرة خريجى الكلية الإكليريكية.
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