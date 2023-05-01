وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق يؤكدون ضرورة إنهاء أزمة سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السورى الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليميًا ودوليًا، عبر حل سياسى، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبى طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم فى تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضى إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.





جاء ذلك فى بيان ختامى صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا، الذى عقد اليوم الإثنين، بعمان، لبحث الجهود المبذولة لايجاد حل سياسى للازمة السورية. وأشار البيان الختامى إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

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