الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع فى درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، جنوب سيناء 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 32 درجة مئوية، جنوب الصعيد 35 درجة مئوية. كما توقعت أن تظل الأجواء غدا مائلة للبرودة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فالبحر المتوسط خفيف معتدل ارتفاع الموج 1: 1.75متر، أما البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج 1.5: 2 متر.

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