وزير التعليم يؤكد أهمية الأنشطة المختلفة فى تكوين شخصية الطلاب

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالأولمبياد الحدودية وما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهود للاستثمار فى المواهب الرياضية المختلفة وتنميتها.





وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وأحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، وخالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الحدودية.

وأكد الوزير حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق نفس الهدف بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بالمدارس لاكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرا إلى أهمية الأنشطة المختلفة فى تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها واستثمارها.

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية فى ألعاب "خماسى كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة 50 م".