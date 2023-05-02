ارتفاع وانخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد كل تفاصيل وتوقعات حالة الطقس وأهم الظواهر المتوقعة خلال هذه الفترة، مع إعلان توقعات درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت عن أهم الظواهر التى تؤثر على طقس، اليوم الثلاثاء، على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من لمتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. ولفتت إلى تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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