وزير الصحة يبحث مع وفد عمانى التعاون فى التعليم الطبى المهنى

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون المستقبلية بين المجلس الصحى المصرى، والمجلس العمانى للاختصاصات الطبية، حيث تمت مناقشة آليات منح شهادة الزمالة المصرية، والتدريبات المقدمة للملتحقين بالبرنامج والتى اطلع الوفد عليها خلال تفقده للعملية التدريبية بعدد من المستشفيات.
وتابع عبدالغفار أن الجانبين ناقشا جودة ومنهجية التدريب المهنى المقدم للأطباء ومدى موائمته لمعايير التدريب الطبى بسلطنة عمان، كما تمت مناقشة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون للاعتراف المتبادل بشهادات التعليم الطبى ومزاولة المهن الطبية بين مصر وسلطنة عمان.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد اهتمام الدولة المصرية بمجال التعليم الطبى المهنى المستمر، مستعرضًا الخطوات المتخذة فى تطوير العمل بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من الدول العربية المختلفة، بلغ 1607 متدربين.
وقال عبدالغفار إن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون فى تبادل خبرات المُدربين فى البلدين من خلال إرسال وفودا من المدربين المصريين إلى سلطنة عمان للمشاركة فى العملية التدريبية، لاسيما فى التخصصات النادرة، فضلاً عن استضافة مجموعة من المدربين بسلطنة عمان، للمشاركة فى العملية التدريبية داخل مصر.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد لطيف، رئيس مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور حسام حسنى، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد رضا، أستاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس.
وضم وفد المجلس العمانى للاختصاصات الطبية، الدكتور سيف اليعربى، مساعد الرئيس التنفيذى للمجلس العمانى للاختصاصات الطبية ورئيس الوفد، والبروفسير ياسر أحمد والى، أستاذ صحة الطفل بكلية الطب جامعة السلطان قابوس، والدكتور مجاهد البوسعيدى، عضو اللجنة الأكاديمية التنفيذية بالمجلس، والدكتورة أسماء البلوشية، مدير دائرة شؤون التدريب بالمجلس العمانى، والدكتورة ريحانة المجينية، رئيس قسم الاعتراف بالمجلس.
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