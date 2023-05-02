تقل 1600 سائح.. تحليق 60 رحلة بالون فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - عاودت صباح اليوم الثلاثاء رحلات البالون الطائر تحليقها فى سماء الأقصر، بعد إلغائها لمدة يومين بسبب سرعة الرياح، وشهدت أرض مطار البالون الطائر فى البر الغربى، تحليق 60 رحلة على متنها 1600 سائح من مختلف الجنسيات العالمية.





وقال أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر فى تصريح اليوم إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وصدر القرار من سلطات الطيران المدنى باستئناف الرحلات، وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد.

وأضاف عبود أن الرحلات تسهم فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وأن محافظة الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.