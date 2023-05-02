سويلم يبحث إجراءات التوسع في منظومه التليمتري وربطها بعملية توزيع المياه بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:23 صباحاً - - الدكتور سويلم : التوسع فى منظومة التليمترى سيحقق المزيد من المراقبة لشبكة الترع وتحسين عملية توزيع المياه

- التوجيه بحصر الإحتياجات المطلوبة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها ، مع الإستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً

- إستعراض موقف منظومة التليمترى لقياس مناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية لعدد (٤٠٠) محطة

- منظومة التليمترى بالفيوم أسهمت فى تحسين إدارة ومراقبة مناسيب المياه فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف

عقد السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لبحث إجراءات التوسع في منظومه التليمتري والربط بين هذه المنظومة وعملية إدارة وتوزيع المياه بالادارات المختلفة بالمحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن التوسع فى منظومة التليمترى القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه .

وإستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال (٤٠٠) محطة تقع بمختلف المحافظات .

كما إستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بمحافظة الفيوم والتى أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمحافظة خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف ، وذلك من خلال عدد (١٦) نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى وإتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ .

و وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات ، مع الإستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة .