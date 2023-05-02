السيسى فى حوار لـ«أساهى» اليابانية: نرفض التدخل فى شؤون الدول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجارى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحوار الصحفى تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين فى تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد الرئيس السيسى، حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وأشاد بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما فى مجال التنمية.

كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجارى بين مصر واليابان فى إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات فى السودان، موضحاً الجهود التى تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمى واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السودانى الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.