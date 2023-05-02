«ابدأ».. افتتاح 5 مصانع فى عيد العمال (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى احتفالية "عيد العمال" التى أقيمت بمحافظة "الشرقية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شهد افتتاح 5 مصانع مختلفة تحت مظلة مبادرة "ابدأ".





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" افتتاح 5 مصانع فى عيد العمال:

وكان على رأس المصانع، مصنع «حوا» لمحركات النقل الخفيف، ثم مصنع «ابدأ» لقطاعات الـUPVC، ثم مصنع «تكس نور» للصباغة والطباعة والتجهيزات، ومصنع «سويتانا» لإنتاج الشيكولاته، ومصنع «فيوتك» لإنتاج كشافات الليد.

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