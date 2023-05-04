الصحة: 17 وفاة و29 مصابا فى حادث طريق «الخارجة - أسيوط»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعى، والإيمان بأسيوط.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابى الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد فى مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.
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