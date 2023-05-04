مجلس الوزراء: لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجى الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطنى، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التى لها تكليف من وزارة الصحة.

وفى سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات (169.537) مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإدارى للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل-الصحة - التربية والتعليم - البنوك- التموين- التأمينات - المدارس - قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجى الجامعات دور أول ودور ثانـى يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أى رسوم للاشتراك فى الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجاناً.