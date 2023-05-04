لطلاب الثانوية العامة.. شروط دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالحكم، فى تصريحات صحفية، أنه يشترط للطالب الراغب فى تأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، أن تنطبق عليه إحدى هذه الحالات كالتالى:

- أن يكون مريضا بمرض يعيقه عن أداء الامتحان.

- أن يصيبه مرضا فى يوم الامتحان أو اليوم السابق له مباشرة.

- أن يتعرض لوعكة صحية داخل لجنة الامتحان وينقل منها إلى المستشفى.

- وفاة شخص من أقارب الدرجة الأولى للطالب فى يوم الامتحان.

- أن يكون عالقا فى الخارج فى أحداث خارجة عن إرادته: كأن يكون مسافرا السودان فى التوقيت الحالى وتعذرت عودته قبل الامتحان.

وأضاف عبد الحكم أن كل حالة من الحالات السابقة يطلب منها تقديم المستندات الدالة عليها، ففى حالة المرض لا بد من تقديم شهادات مرضية معتمدة من مستشفى حكومى، وفى حالة الوفاة لا بد من إحضار شهادة الوفاة المثبت فيها التاريخ، كذلك فى حالة التواجد بالخارج يحضر الطالب تأشيرة دخوله إلى مصر المؤرخة بتاريخ الوصول.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تتبعها المديريات والإدارات التعليمية إذ تتواصل مع لجان النظام والمراقبة المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة، بأسماء الطلاب الذين تعرضوا لحالات طارئة تعيقهم عن دخول الامتحان لتأجيله للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

يذكر أن الطالب الذى يرسب فى مادتين بحد أقصى فى امتحان الدور الأول، أو الذى يتغيب عن الامتحان فى مادتين بحد أقصى دون عذر مقبول، يدخل امتحان الدور الثانى ويحصل فقط على النهاية الصغرى لكل مادة من مواد الرسوب أو التغيب، باستثناء الحالات التى تتعرض لعذر قهرى قبل أو أثناء الامتحان وتستطيع إثباته بالمستندات الرسمية، فيسمح لها بدخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة للمادة، حتى لو حال العذر دون حضور الطالب أى امتحان من امتحانات الدور الأول.

كذلك إذا استمر العذر القهرى لدى الطالب وحال دون حضوره امتحان الدور الثانى، فلا يحتسب العام كعام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لامتحان الثانوية العامة المسموح بها قانونا.

إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للدور الثانى بالدرجة الفعلية (عذر مرضى قبل الامتحان)

- التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى بدورها تعرضها على إدارة شؤون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة (ولا تقبل الوزارة الطلبات من أولياء الأمور) على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

- تشمل المستندات: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة، وموافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثانى لظروف الطالب المرضية.

- صورة من رقم جلوس الطالب، وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضح به المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

فى حالة حدوث عذر مرضى مفاجئ أثناء الامتحان

- فى حالة حدوث عذر مرضى مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره فى أداء هذا الامتحان، يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومى لتقرير حالته المرضية، وعلى ولى الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

المستندات المطلوبة لتأجيل الامتحان

- تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية فى ذات اليوم ورفعها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

- إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ( محضر إثبات حالة، صورة استمارة 6 د، معتمدة من لجنة النظام والمراقبة تثبت فيه ما حدث للطالب أثناء الامتحان)

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات التابعة لكل منها، بأن آخر موعد لتلقى هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

كما وجهت بموافاتها بكشف بأسماء الطلاب الطلاب الذين تقدموا لتأجيل أداء الامتحان للدور الثانى، موضحا به المادة المراد أداء الامتحان فيها بالدور الثانى بالدرجات الفعلية، وسبب التأجيل، وذلك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل طالب، وحتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب لتأجيل امتحانه للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وتنطق امتحانات الثانوي العامة للعام الدراسى 2022/2023 اعتبارا من 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و18 يونيو للمواد الأساسية، وتستمر حتى 13 يوليو 2023.

وقال خالد عبد الحكم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية لعامة هذا العام نحو 750 ألف طالب وطالبة موزعين على 1088 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.