السكة الحديد: السيطرة على حريق محدود بقطار إكسبريس مرسى مطروح - القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه فى أثناء سير القطار والمكون من 8 عربات، تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدى عبدالرحمن، وتم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف، وتم التعامل الفورى مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار.

وتابعت: لم تحدث أى إصابات أو وفيات وتم استئناف الرحلة بباقى عربات القطار، وتم التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.