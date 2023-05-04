هيئة السكك الحديدية تصدر بيانا اعلاميا بشأن تلاحظ للسائق وجود دخنة بعربة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 12:33 مساءً - أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً إعلامياً اليوم جاء فيه أنه أثناء مسير قطار ١٢٠٩/ ٣١١٦ اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهره) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023 تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربه الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن وتم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الامام والخلف وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار ولم تحدث اي اصابات او وفيات وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة اسباب الدخنة