السيسى يجتمع مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى. ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "يوتيوب" جانبا من الاجتماع، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية.

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