تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل، إنه جرى تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، منذ انطلاقه من عامين.





وأضاف أن الخدمات تقدم فى مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر بلغ 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها أكثر من 1.1 مليون خدمات الفحص الطبى الشامل، وخدمات طب الأسرة 2.3 مليون، و695 ألف خدمات الأسنان، و850 ألف خدمات الفحص الطبى المعملى والأشعة و280 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ولفت إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر مليون مواطن حتى الآن، وتخطى نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%.

وذكر أن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات حورس التخصصى، طيبة التخصصى، الكرنك الدولى، إيزيس التخصصى، الأطفال التخصصى، مجمع الأقصر الطبى الدولى، منها 280 ألف خدمة طوارئ، 836 ألف بالعيادات الخارجية،أكثر من 177 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 3.4 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

وأوضح أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التى تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومى GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم مستشفيى «إيزيس التخصصى وطيبة التخصصي»، إضافة إلى9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادهم بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشآة صحية أخرى، تميدا للحصول على درجة الاعتماد القومية.

ونوه بأنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالى جنوب الصعيد.

يذكر أن إجمالى تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة

شهور.