المستشار الألمانى يشيد بـCOP 27.. تقدم كبير حدث فى «شرم الشيخ» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، "حققنا تقدما كبيرا فى درء مخاطر المناخ لصالح الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى مصر COP 27.





ونوه مستشار ألمانيا - خلال كلمته فى حوار بيترسبورج للمناخ، الذى استضافته العاصمة الألمانية برلين للتشاور بين ممثلى 40 دولة - بإقرار مؤتمر شرم الشيخ، صندوق الخسائر والأضرار، وطالب بـ "أن تنمو دائرة دعمها وأن تساهم الدول الغنية الناشئة أيضًا".

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