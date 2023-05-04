محافظ قنا: الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، بمكتبه الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، وذلك لمتابعة أعمال توريد القمح بالمحافظة وتذليل العقبات التى تواجه المزارعين، بحضور محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وأيمن محمد كمال مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة وعابدين على محمد مدير عام ادارة المكافحة وأحمد خيرى مدير عام التعاون الزراعى. ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لهذا الموسم، واستعرض موقف الحقل الإرشادى الذى تم زراعته بقصب السكر باستخدام نظام شتلات الأنسجة ونظام الرى بالتنقيط، لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الرى، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث جودة الإنتاج وكميته خلال حصاد موسم القصب العام الحالى. ومن جانبه، أكد الدكتور أنور عيسى حرص وزارة الزراعة على متابعة توافر الأسمدة المدعمة لتنفيذ البرنامج الصيفى لكافة الأسمدة حتى يتمكن المزارعين من استخدامها فى الزراعات الصيفية على أن توزع طبقا للمقررات السمادية المقررة.

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