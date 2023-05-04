وزير الطيران يبحث استعدادات نقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - التقى، اليوم، محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطينى، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، حيث ناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.





حضر اللقاء دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة، والطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار إيهاب الطحطاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وعصام كشك نائب رئيس سلطة الطيران المدنى للأمن وعمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستعرض اللقاء كل الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضه الحج لهذا العام، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم خلال رحلات الذهاب، والعودة إلى الأراضى الحجازية.

وخلال اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بوزير النقل الفلسطينى والوفد المرافق له، حيث أكد له على قوة وترابط العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتعزيز أواصر الترابط والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كل الخدمات والإمكانات اللازمة لهم، فضلا عن تقديم الخبرة المصرية فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

وأكد أن مصر تقدم كل التسهيلات اللازمة لسفر المواطنين الفلسطينيين عبر المطارات المصرية، كما أنها توفر كل الإمكانات لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين للأراضى المقدسة.

من جانبه، أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطينى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا دور مصر الهام والريادى فى دعم فلسطين على كل الأصعدة.

كما ثمن تقديره للجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى لدولة فلسطين فى مجال النقل الجوى، مشيدا بالكفاءات المصرية فى هذا المجال، خاصة أن مصر تحظى بمكانة ريادية إقليمية ودولية فى مجال النقل الجوى.

وفى نهاية اللقاء، قدم وزير النقل الفلسطينى شكره وتقديره للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كل المساعدات وتذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من الحجاج الفلسطينيين