دودو الجباس: نسعى للفوز بالسوبر المصرى لحصد أول بطولة مع بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 06:30 مساءً - علق دودو الجباس مهاجم بيراميدز، على مواجهة الأهلى فى كأس السوبر المصرى، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة فى أبو ظبى.

وقال الجباس، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى: "سعداء بالتواجد فى الإمارات، ومباراة السوبر بطولة مهمة جدًا، نحن نريد الفوز ببطولة مع بيراميدز، حاولنا كثيرًا من قبل ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "الأهلى يمتلك تاريخا وخبرات كبيرة لكننا جاهزون للمباراة، والبطولة مهمة بالنسبة لنا، والأهلى تفوق علينا فى كأس مصر لكننا قدمنا مباراة جيدة على المستوى الفني وأتمنى حصد السوبر".

وأكمل: "الأهلى يمتلك قاعدة جماهيرية لكن بالنسبة لنا تعودنا على اللعب أمام الجماهير، وجميع اللاعبين الحاليين يستطيعون التأقلم مع الضغط الجماهيرى بحكم خبراتنا الطويلة".

وتابع: "كنا فى حالة حزينة جدًا بعد وداع بطولة الكونفدرالية، لكن عندما علمنا بأننا سنشارك فى كأس السوبر، الجميع كان متحمسا للغاية لخوض هذه المباراة، واللاعبون سيحولون الضغط الجماهيرى إلى حافز كبير من أجل التتويج بكأس السوبر".

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