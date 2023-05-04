تفاصيل جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية، والتقى الرئيس السيسى مع عدد من العاملين فى المشروعات الجارية فى مقر القيادة الاستراتيجية ووجه لهم التهنئة بعيد العمال، وأشاد بالمستوى والجهود الذى يبذلونه للإنتهاء من المنشآت الجارية.

وأضاف المستشار أحمد فهمى أن الرئيس تفقد كذلك منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضى والذى يأتى على مساحة 115 فدان بإجمالى 15 منشآة وبلغت نسبة تنفيذ المنشآت 91 % ومن المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم.

وقال الرئيس السيسى إننا لدينا تحدى بضرورة الانتهاء من كافة المنشآت خلال شهرى يوليو وأغسطس القادمين.

وشملت جولة الرئيس كذلك المبنى التعليمى لكلية الدفاع الجوى والمستشفى التى تسع 120 سرير ومكونة من 3 طوابق والتى من المقرر الإنتهاء منها فى 20 يونيو القادم، كما تضمنت جولة السيسى نادى الفروسية التابع للقوات المسلحة والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس السيسى على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة للإنتهاء من تلك المشروعات، كما إطمأن الرئيس على العاملين فى المشروع والتقى مع شاب يدعى حمادة صديق من مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

فقال له الرئيس: "احسن ناس الصعايدة"، طلب الشاب من الرئيس أن يجلس للحديث معه قائلاً: أنا بحبك ياريس واديتك صوتى فى الانتخابات الأولى والتانية وفيه حاجات نقصانى كتير ياريس، ليرد الرئيس السيسى عليه قائلا: عينى واللى أنت عايزه هعملهولك يا حمادة.. والقضية مش إنك انتخبتنى ولا لا وده ملوش علاقة.. القضية إنك إنسان مصرى ولو فيه حاجة أقدر أعملهالك هعمل ده، كما حرص السيسى على مصافحة شقيق الشاب قبل مغادرته للموقع واختتم الرئيس جولته وسط دعاء العاملين بأن يبارك الله فيه.