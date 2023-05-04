"اليوم" يستعرض ردود الأفعال على أولى جلسات الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 07:27 مساءً - عرض برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا، يستعرض ردود الأفعال على جلسات الحوار الوطني والجلسة الافتتاحية، وما شهدته من مشاركة واسعة بهدف ايجاد مساحة مشتركة وتوافق في قضايا وملفات تهم المجتمع المصري.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يخلق الحوار الوطني مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية. وقد توصلت الجلسات التحضيرية على مدار الشهور السابقة إلى ضرورة تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان أساسية، وهي: لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.