عاجل-اتصالان هاتفيان لشكرى مع رئيس مجلس السيادة السودانى وقائد الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين، مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكرى أكد فى اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدا بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا. وأكد وزير الخارجية خلال اتصالاته، على أن مصر لن تألو جهدا فى الوقوف إلى جوار السودان فى هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصرى يعتصر ألما مما يلاقيه الشعب السودانى من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذى يقتضى ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفير سامح شكرى أعاد التأكيد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعى لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التى تضطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان فى الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.

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