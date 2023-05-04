المستشار محمود فوزى: 2000 مصرى حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 08:24 مساءً - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شهدت حضور قرابة 2000 مصري، وعدد كبير من السفراء، ومتابعة وبث تلفزيوني مباشر، الحضور كان كبيرا ومتنوعا من كل المحافظات والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن فريق الأمانة الفنية ومجلس الأمناء كان على أعصابهم في الجلسة الافتتاحية، والجميع كان حريصا على إنجاح اليوم.

وأشار إلى أن الجميع كان مقبلا في ظل أجواء إيجابية، كما أن الجميع رأوا روحا جديدة، والحضور تكلموا فيما يفكرون ويتمنون، وينظرون للمستقبل، وضخامة العدد يلقي أعباء إضافية في التنظيم، ولم نتلق شكاوى فيما يخص هذا الموضوع.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء استعد لعقد الجلسات وإعداد جدول الأعمال، ولكن يبقى التفكير إما الإعلان عن الجدول أسبوعيا أم أسبوعين أسبوعين أم الشهر بأكمله، وانطلاق الجلسات إما الأحد المقبل أو الأحد الذي بعد المقبل.

وأوضح أن اليوم الأول سيخصص بأكمله للمحور السياسي واليوم الثاني للاقتصادي والثالث للمجتمعي، والأيام الفاصلة ستخصص للتحليل والنشر وإعادة النشر والمناقشة وجمع ردود الأفعال.