وزير التعليم يستعرض جهود لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتى عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف".





وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب، رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، ونخبة من أساتذة الجامعات وخبراء من الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، مضيفا أن هذه الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقا للمعايير الدولية والعالمية فى تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر، وفى هذا الإطار فإن الوزارة حريصة على تبادل الخبرات مع جهات دولية والاستماع للرؤى الأخرى فى تطوير التعليم أيضا.

كما أكد حجازى أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلم وتحقيق متعة التعلم، مشيرا إلى أن هدف التعليم هو إعداد الفرد للحياة وتطوير ذاته.

وأضاف أن الوزارة مستمرة فى تطوير المناهج التعليمية بناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وفق نظام التعليم الجديد من أجل تحقيق مخرجات التعلم المرجوة، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتركيز على إدخال المفاهيم الحديثة ومفاهيم التنمية المستدامة والمواطنة والذكاء الاصطناعى بما يتفق مع السياق المصرى والهوية المصرية.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة حريصة على تضمين المرتكزات التى تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية والتى منها على سبيل المثال: المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها، والقضايا والتحديات التى تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، واعتماد الجانب التطبيقى لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما أكد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ضرورة أن يتم التركيز على معالجة القضايا المعاصرة فى الإطار العام للمناهج مثل أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الفرد للتكيف مع القضايا البيئية وتحقيق العدالة واحترام الآخر والقيم بشكل عام، مشيدا بالفرق المشاركة بورشة العمل وخبراتهم المتميزة فى تطوير المناهج.

كما أشارت الدكتورة ميرفت الديب، رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، إلى أن اللجنة تستهدف تحقيق جودة حياة المتعلمين وأسرهم وتحقيق المتعة للمتعلم، وأن السادة الخبراء حريصون على أداء العمل على أكمل وجه.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هانم أحمد، متخصص تعليم بمنظمة "يونيسف" عن تقدير منظمة يونيسف وترحيبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم تطوير العملية التعليمية، مشيرة إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية فى المجال التعليمى، وتقديم كافة سبل الدعم بما يتفق مع رؤية الوزارة والدولة المصرية.

وخلال ورشة العمل أجرى الوزير حوارا مع الخبراء المشاركين فى الورشة حول الرؤية المستقبلية للتعليم.