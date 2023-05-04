أبو الغيط يستقبل رئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جعفر الميرغنى نائب رئيس الحزب الديمقراطى السودانى ورئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع إلى شرح من الميرغنى حول موقف ورؤى التحالف الذى يقوده والذى يضم أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية حيال الصدام الجارى فى السودان، حيث أكد الميرغنى على دعم الكتلة الديمقراطية الكامل للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتبارها المؤسسة الشرعية للحكم فى البلاد، كما أكد الميرغنى على أهمية الدور العربى والجامعة العربية فى الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار فى السودان.

وأضاف المتحدث أن"الميرغنى" سلم الأمين العام خطابا موجها من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والذى يطلب من خلاله التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال بين طرفى النزاع برعاية الجامعة العربية، والتحرك الفورى لبدء حوار سودانى- سودانى بتسهيل من الجامعة العربية.

كما قدم "الميرغنى" الشكر للأمين العام على الاهتمام الذى توليه الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث والتحركات التى قام بها لتهدئة الأوضاع، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أكد أبو الغيط على أن ما تبذله الجامعة العربية من جهود هو أمر طبيعى إزاء أزمة تواجهها دولة عضو، وهو يندرج فى صلب المهام التى تضطلع بها الجامعة للسعى إلى الحفاظ على الاستقرار فى دولها الأعضاء، كما أكد مجددا على أهمية الوقف الفورى للقتال حقنا لدماء أبناء الشعب السودانى.