جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، وفدًا من كلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت الشقيقة حيث جاء على رأس الوفد الدكتور عبد الرزاق المحمود رئيس مجلس الأمناء والأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت الشقيقة، حضر اللقاء الطيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.





جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات من أجل تعزيز الدور التدريبى والتعليمى الهام الذى تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. وفى هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس عن ترحيبه بآفاق التعاون المشترك بين الجانبين والتى جاءت فى ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط البلدين على مختلف الأصعدة وبخاصة فى مجال النقل الجوى، وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع فى مقدمة أولوياتها ضروره فتح آفاق أوسع للتعاون من خلال التدريب وتبادل الخبرات فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، والاهتمام بالنشاط التدريبى والتأهيلى من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتى تعد صرحًا تعليميًا متميزًا ينافس جميع الأكاديميات العالميه المتخصصة فى مختلف مجالات علوم الطيران. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك خاصه فى مجال صيانة الطائرات، وأجرى الوفد على هامش زيارته، أمس، جولة تفقدية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من أجل التعرف على ما تقدمه من أنشطة وخدمات فى مجال الطيران المدنى حيث تفقدوا خلالها الكليات التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران "الكلية المصرية للطيران، كلية المراقبة الجوية، كلية الدراسات المتخصصة"، وكذلك زيارة محاكيات الطيران وكذا فصول الطلاب. وفى نهاية اللقاء، قدَّم رئيس مجلس الأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران الكويتية درع الكلية للفريق محمد عباس تقديرًا للجهود التى لمسها بقطاع الطيران المدنى خلال زيارته للشركة القابضة للاكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران يلتقى وفد مجلس أمناء كلية التكنولوجيا بالكويت (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.