رضا حجازى: صياغة الإطار العام لمناهج الإعدادية لتحسين جودة حياة المتعلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:17 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.



وأشار الوزير إلى أن الإطار العام يستهدف أيضا التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق تحقيقا للمزيد من التعلم مع الوضع فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم، فضلا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.