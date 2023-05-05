محافظ الإسكندرية: إجراءات فورية رادعة تجاه أى مخالفات لتعريفة المواصلات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اتخاذ إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أى مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة للمواصلات، والتعامل بحسم مع أى مخالفات من السائقين.





وقال الشريف -خلال الجولة التى قام بها على الموقف الجديد وموقف محطة مصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التى اعتمدتها محافظة الإسكندرية اليوم تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك سعر السولار- إننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى التعريفة.

وأضاف أنه تمت مراعاة مصلحة كل من السائق والمواطن عند وضع التعريفة، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ومديرية التموين، لضبط أى مخالفة والضرب بيد من حديد على من يخالف.

واستمع محافظ الإسكندرية لبعض شكاوى المواطنين واستفساراتهم، مُوضحًا أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة " 114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 423413".