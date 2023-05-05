جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تسود أجواء غدًا الجمعة حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، الخميس، إنَّها تتوقع أن تكون الأجواء معتدلة صباحًا على الأنحاء كافة، مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وذكرت "الهيئة"، أنَّه من المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من "السلوم و مطروح"، وتمتد خفيفة على مناطق من "الإسكندرية وشمال الوجه البحرى" على فترات متقطعة. وأشارت إلى أنَّ حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة غدًا القاهره الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية

السواحل الشمالية 24 درجة مئوية

جنوب سيناء 34 درجة مئوية

شمال الصعيد 32 درجة مئوية

جنوب الصعيد 39 درجة مئوية حالة البحرين المتوسط والأحمر البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج (1.5 : 2.25 متر)

البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5: 2 متر)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.