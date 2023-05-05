السفير المصرى بالكويت يستقبل الأنبا توما حبيب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأب يسى زكريا، راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالكويت، وأعضاء المجلس الرعوى للكنيسة، نبيل وهيب، رئيس المجلس الرعوى، والدكتورة سالى خزام، سكرتير المجلس الرعوى، وهانى وديد مسئول اللجنة المالية، والسيد باسم، عضو المجلس الرعوى.

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